Уфа получила очередную партию новых троллейбусов «Горожанин»

Сегодня, 11 октября, в рамках праздничных мероприятий по случаю Дня республики состоялась церемония передачи городу Уфа партии новых троллейбусов. Машины марки «Горожанин» были собраны совместно на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе и Минском автозаводом.
После передачи новых троллейбусов для работы в Уфе, глава Башкирии Радий Хабиров поделился в своих соцсетях результатами совместной работы с партнерами из Беларуси. Он подчеркнул, что приоритетом в двухсторонних связях является промышленная кооперация.
Ключи от новой партии троллейбусов «Горожанин» передали сегодня около уфимского Белого дома сотрудникам депо. До конца года власти обещают передать на работу в городе еще 10 новых троллейбусов той же марки.
