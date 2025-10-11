Ричмонд
Уфа получила очередную партию новых троллейбусов «Горожанин»

На улицах Уфы скоро появятся новые троллейбусы «Горожанин».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 октября, в рамках праздничных мероприятий по случаю Дня республики состоялась церемония передачи городу Уфа партии новых троллейбусов. Машины марки «Горожанин» были собраны совместно на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе и Минском автозаводом.

После передачи новых троллейбусов для работы в Уфе, глава Башкирии Радий Хабиров поделился в своих соцсетях результатами совместной работы с партнерами из Беларуси. Он подчеркнул, что приоритетом в двухсторонних связях является промышленная кооперация.

Ключи от новой партии троллейбусов «Горожанин» передали сегодня около уфимского Белого дома сотрудникам депо. До конца года власти обещают передать на работу в городе еще 10 новых троллейбусов той же марки.

