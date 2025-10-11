В Нижегородском районе завершили ремонт пяти дворов

К слову, что это лишь часть обширной программы благоустройства. В 2025 году в Нижегородском районе уже привели в порядок 23 двора. Более того, мэрия выделила дополнительные средства для преображения ещё двух участков — у домов 7/1 и 7/3 по улице Фруктовой. Окончание работ там запланировано до 25 октября.