В Нижегородском районе завершили ремонт пяти дворов

Ещё две территории получили дополнительные средства для благоустройства.

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе областного центра благоустроили все запланированные придомовые территории — речь о дворах, относящихся к пяти многоквартирным домам. Об этом информировала мэрия столицы ПФР.

В частности, масштабное обновление прошло во дворах по улице Германа Лопатина, дом 5а; по улице Ильинская, дома 151 и 157б; по Малой Ямской, дом 66, а также по Малому Ямскому переулку, дом 4.

Финансирование этих работ осуществлялось за счёт субсидии, выделенной из городской казны.

К слову, что это лишь часть обширной программы благоустройства. В 2025 году в Нижегородском районе уже привели в порядок 23 двора. Более того, мэрия выделила дополнительные средства для преображения ещё двух участков — у домов 7/1 и 7/3 по улице Фруктовой. Окончание работ там запланировано до 25 октября.