В школах Ростова-на-Дону прошел урок безопасности дорожного движения

Занятие провели в связи с увеличением числа ДТП с участием детей. К мероприятиям присоединились сотрудники Госавтоинспекции. Они напомнили школьникам о правилах поведения на дороге, важности световозвращающих элементов и осторожности при переходе проезжей части. Особое внимание уделялось формированию у ребят ответственного отношения к правилам дорожного движения, а также значимости положительного примера со стороны взрослых.