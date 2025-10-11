В школах Ростова-на-Дону прошел урок безопасности дорожного движения

Единый урок безопасности дорожного движения провели 8 октября в школах Ростова-на-Дону. Организация подобных событий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Занятие провели в связи с увеличением числа ДТП с участием детей. К мероприятиям присоединились сотрудники Госавтоинспекции. Они напомнили школьникам о правилах поведения на дороге, важности световозвращающих элементов и осторожности при переходе проезжей части. Особое внимание уделялось формированию у ребят ответственного отношения к правилам дорожного движения, а также значимости положительного примера со стороны взрослых.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.