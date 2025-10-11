Жители Синих Камней жалуются на переполненные мусорные контейнеры

В микрорайоне Синие Камни жители столкнулись с проблемой — мусор не вывозят уже несколько дней. Рассказала «КП-Екатеринбург» жительница района Екатерина.
Так, например, на улице Хрустальной все три контейнера переполнены. Люди вынуждены оставлять пакеты с отходами прямо на земле. Рядом с помойкой начали выкидывать старые покрышки, хотя это запрещено, так как они относятся к отходам IV класса опасности.
— Образовалась настоящая свалка, — пожаловалась Екатерина. — Ситуация ухудшается с каждым днем, но никто не реагирует.
Жители надеются, что коммунальные службы быстро отреагируют и наведут порядок, восстановив регулярный вывоз мусора.
«КП-Екатеринбург» также запросила комментарий в администрации города, чтобы там разъяснили куда обращаться в такой ситуации.
Также, напомним, что резину необходимо сдавать в специальные пункты приема, например, в ЕМУП «Спецавтобаза» на ул. Посадская, 3, или в автосервисы, которые занимаются их утилизацией. Нарушителям грозит штраф до 5000 рублей.