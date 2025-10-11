Три руководителя с мясокомбината могут сесть на 15 лет из-за денег от иностранца

В Беларуси на мясокомбинате руководители брали взятки за победу в тендере. Подробности сообщили в телеграм-канале МВД.
Так, оперативниками Минской области установлены факты систематического взяточничества на одном из мясокомбинатов. Должностные лица, руководившие различными службами предприятия, неоднократно получали деньги от иностранца. За это они выбирали его фирму для закупок оборудования в один из цехов в период модернизации производства.
— Сумма взяток превысила 53 тысячи белорусских рублей в эквиваленте, — прокомментировали в МВД.
Возбуждены уголовные дела. Задержанным руководителям грозит по 15 лет тюрьмы.
Тем временем СК внепланово проверит транспортную компанию после смертельного ДТП с маршруткой. Ранее «Комсомолка» писала, что МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, произошедшей 10 октября. А ГАИ установила, что сначала маршрутка въехала в трактор, а потом во внедорожник.