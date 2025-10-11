С начала года в Сочи отдохнули 6,5 миллиона человек

«Особое внимание в этом году мы уделили безопасности, развитию инфраструктуры для отдыха, повышению качества услуг. Благодаря слаженной совместной работе всех, кто отвечает за функционирование курорта, — от спасателей и сотрудников правоохранительных органов до коммунальных, транспортных служб и предприятий гостеприимства — мы успешно справились со всеми вызовами и обеспечили сервис и высокое качество отдыха на нашем побережье», — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.