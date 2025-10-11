С начала года в Сочи отдохнули 6,5 миллиона человек

Сочи с начала года принял 6,5 млн туристов, а за лето — 4,5 млн человек. Работа по обеспечению безопасности, комфорта и качества отдыха для жителей и гостей города проводится в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Сочи.
Средняя загрузка коллективных средств размещения за девять месяцев составила 78,8%. В пиковые месяцы лета этот показатель достигал 90%. Высокий спрос сохранился и в сентябре, а уровень бронирования на октябрь уже достиг 63%. В настоящее время в Сочи на отдыхе одновременно находятся 170 тыс. человек.
«Особое внимание в этом году мы уделили безопасности, развитию инфраструктуры для отдыха, повышению качества услуг. Благодаря слаженной совместной работе всех, кто отвечает за функционирование курорта, — от спасателей и сотрудников правоохранительных органов до коммунальных, транспортных служб и предприятий гостеприимства — мы успешно справились со всеми вызовами и обеспечили сервис и высокое качество отдыха на нашем побережье», — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.
В 2025 году 123 пляжа Сочи успешно прошли федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества. Престижный «Синий флаг» был присвоен 63 пляжным территориям. Аэропорт Сочи летом обслуживал 84 направления. Запущены новые прямые рейсы из Кувейта и Абу-Даби. Количество поездов дальнего следования в летний курортный сезон увеличили более чем в два раза.
За лето проведено более 600 массовых мероприятий, которые посетили около 300 тыс. человек. Примерно 15% из них прошли в горном кластере. Более сотни концертов в летний сезон дали звезды эстрады на различных площадках города: в концертном зале «Фестивальный», Зеленом, Летнем и Зимнем театрах, Зале органной и камерной музыки, зале «Южное взморье», Лазаревском центре национальных культур и других.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.