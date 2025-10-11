В Волгограде завершили этап обновления сквера на проспекте Металлургов

В 2025 году улучшили территорию в границах от улицы Таращанцев до Гончарова — проложили тротуарные и велодорожки, оборудовали детские игровые зоны и спортплощадки, места отдыха и досуга. Территория подключена к системе видеонаблюдения и освещения. В следующем году полностью обновят еще 2 га пространства, включая площадку около театра «Царицынская опера». Планомерная, поэтапная работа позволит создать единое комфортное городское пространство для отдыха, прогулок, занятий спортом и досуга для более чем 146 тыс. жителей Краснооктябрьского района.