В Волгограде завершили этап обновления сквера на проспекте Металлургов

Очередной этап благоустройства сквера на проспекте Металлургов завершили в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пространство улучшили в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства области.
«Этот объект завершили в начале октября, но он является началом завершающего этапа — от улицы Гончарова до улицы имени Маршала Еременко. В следующем году мы завершим эту работу и пойдем дальше — это большой проект, связанный с благоустройством общественной территории возле храма Иоанна Кронштадтского. В течение 2026−2027 годов планируем полностью все завершить», — сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Преображать территорию начали в прошлом году — проект ее благоустройства выбрали в 2023-м на Всероссийском голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда». Зеленую зону не улучшали с момента ее создания. В 2024 году участок вдоль трамвайных путей полностью обновили: там появились новые тротуары, велодорожки, современное озеленение с системой полива, многоуровневое освещение, зоны отдыха с арт-объектами, системы видеонаблюдения.
В 2025 году улучшили территорию в границах от улицы Таращанцев до Гончарова — проложили тротуарные и велодорожки, оборудовали детские игровые зоны и спортплощадки, места отдыха и досуга. Территория подключена к системе видеонаблюдения и освещения. В следующем году полностью обновят еще 2 га пространства, включая площадку около театра «Царицынская опера». Планомерная, поэтапная работа позволит создать единое комфортное городское пространство для отдыха, прогулок, занятий спортом и досуга для более чем 146 тыс. жителей Краснооктябрьского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.