Ученые заявили о магнитных бурях на Земле с 12 октября — что ждать белорусам

Ученые предупредили о магнитных бурях, которые начнутся с 12 октября, пишет ТАСС.
В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сказали белорусам и другим жителям Земли, что магнитные бури на планете начнутся из-за крупной корональной дыры на Солнце.
Корональная дыра начнет воздействовать на нашу планету с 12 октября. Ранее ученые считали, что ее влияние скажется несколькими днями позже.
— Стоит прогноз на слабые магнитные бури, — сказано в сообщении института.
При этом воздействие быстрого солнечного ветра жители Земли могут ощущать в течение двух суток. То есть магнитная буря может затянуться до 14 октября.
Тем временем Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси: «Северо-западный ветер с порывами 15 — 20 м/с».
А Минобороны заявило о проверке боеготовности армии Беларуси.