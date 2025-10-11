В отдельных районах Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность

На части территории Ростовской области введен режим чрезвычайной пожароопасности. Соответствующее предупреждение распространил главк МЧС России по донскому региону.
Как сообщают спасатели, высочайший, пятый класс пожарной опасности ожидается местами в центральных районах области.
При этом прогноз погоды на 11 октября остается неустойчивым. Синоптики обещают переменную облачность, а в некоторых районах — сильные дожди, которые могут перерасти в ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Его скорость в отдельных районах, особенно во время грозы, может достигать 15−18 м/с, а до конца суток 10 октября порывы ветра местами могут усиливаться до 20 м/с.
Преобладающим будет юго-западный и западный ветер со скоростью 7−12 м/с. Ночью и утром в ряде районов возможен туман. Температурный фон ожидается ночью от 9 до 14 градусов, а днем — от 13 до 18. В северной части региона ночью возможно похолодание до 5 градусов.
