В отдельных районах Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность

При этом прогноз погоды на 11 октября остается неустойчивым. Синоптики обещают переменную облачность, а в некоторых районах — сильные дожди, которые могут перерасти в ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Его скорость в отдельных районах, особенно во время грозы, может достигать 15−18 м/с, а до конца суток 10 октября порывы ветра местами могут усиливаться до 20 м/с.