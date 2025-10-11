Ричмонд
В отдельных районах Ростовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность

В центральных районах Ростовской области объявили пятый класс пожароопасности.

Источник: Комсомольская правда

На части территории Ростовской области введен режим чрезвычайной пожароопасности. Соответствующее предупреждение распространил главк МЧС России по донскому региону.

Как сообщают спасатели, высочайший, пятый класс пожарной опасности ожидается местами в центральных районах области.

При этом прогноз погоды на 11 октября остается неустойчивым. Синоптики обещают переменную облачность, а в некоторых районах — сильные дожди, которые могут перерасти в ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Его скорость в отдельных районах, особенно во время грозы, может достигать 15−18 м/с, а до конца суток 10 октября порывы ветра местами могут усиливаться до 20 м/с.

Преобладающим будет юго-западный и западный ветер со скоростью 7−12 м/с. Ночью и утром в ряде районов возможен туман. Температурный фон ожидается ночью от 9 до 14 градусов, а днем — от 13 до 18. В северной части региона ночью возможно похолодание до 5 градусов.

