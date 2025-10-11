Ричмонд
Жители Урала провели субботник на Верхнесысертском водохранилище

Активисты убрали территорию возле местного водоема площадью около 10 тыс. кв. м.

Экологический субботник по уборке территории Верхнесысертского водохранилища прошел 4 октября в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области. Мероприятие организовали в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Сысертского городского округа.

Событие объединило активных жителей поселка. Почти 40 участников привели в порядок территорию возле местного водоема площадью примерно 10 тыс. кв. м. Всего было собрано около 50−60 мешков мусора. После завершения работ волонтеров угостили горячим пловом. Также во время мероприятия состоялась встреча с главой центральной сельской администрации Евгением Галяниным, который лично участвовал в уборке. В неформальной обстановке он рассказал о планах по дальнейшему благоустройству поселка и выслушал предложения от участников субботника.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.