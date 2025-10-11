Жители Урала провели субботник на Верхнесысертском водохранилище

Событие объединило активных жителей поселка. Почти 40 участников привели в порядок территорию возле местного водоема площадью примерно 10 тыс. кв. м. Всего было собрано около 50−60 мешков мусора. После завершения работ волонтеров угостили горячим пловом. Также во время мероприятия состоялась встреча с главой центральной сельской администрации Евгением Галяниным, который лично участвовал в уборке. В неформальной обстановке он рассказал о планах по дальнейшему благоустройству поселка и выслушал предложения от участников субботника.