Глава Башкирии рассказал, какой парк в Уфе будут благоустраивать следующим

Сегодня, 11 октября, глава Башкирии Радий Хабиров после официальных мероприятий по случаю Дня республики прогулялся по городу и в неформальной обстановке пообщался с жителями. После нескольких таких встреч он опубликовал в своих соцсетях пост, где поделился планами властей на дальнейшую работу по благоустройству парков и скверов.
Как отметил Хабиров, власти республики приняли решение поэтапного и постепенного решения коммунально-хозяйственных вопросов.
— Считаю, что в своё время мы приняли правильное решение, когда взялись за реконструкцию уфимских парков. Начали с окраин города и только после этого пришли с благоустройством в центр, — поделился Радий Хабиров.
Глава Башкирии рассказал, что в скором времени в Уфе будет обновлен и благоустроен парк имени Гастелло. Как только власти найдут на это деньги. А еще руководитель региона вновь поздравил жителей с Днем республики, который отмечается сегодня, 11 октября.
— Важно, что несмотря на сложное время, мы не останавливаем наши проекты, продолжаем развивать социальную инфраструктуру, строить, ремонтировать объекты. Республика продолжает развиваться, и мы действительно можем и должны этим гордиться. С праздником всех жителей Башкортостана! — написал в своих соцсетях глава Башкирии.
