Глава Башкирии рассказал, какой парк в Уфе будут благоустраивать следующим

Сегодня, 11 октября, глава Башкирии Радий Хабиров после официальных мероприятий по случаю Дня республики прогулялся по городу и в неформальной обстановке пообщался с жителями. После нескольких таких встреч он опубликовал в своих соцсетях пост, где поделился планами властей на дальнейшую работу по благоустройству парков и скверов.