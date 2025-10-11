Ричмонд
В Калининграде за 2 млн рублей изменят режимы работы 43 светофоров на перекрёстках

Сделать это необходимо в течение 50 дней с даты заключения контракта.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде изменят режимы работы 43 светофоров на перекрёстках. На эти цели выделили два миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.

Работы проведут с целью создания «эффективной и комфортной среды для движения пешеходов и транспортных средств», а также из-за изменений требований нормативно-правовых документов. В частности, для светофоров предусмотрят запрет «регулируемого дополнительной секцией движения поворачивающих налево либо разворачивающихся транспортных средств и одновременного движения в прямом встречном направлении».

Подрядчика определят 15 октября. Работы необходимо выполнить в течение 50 дней с даты заключения контракта.

Адреса:

  • Советский проспект — Яналова;
  • Советский проспект — Нарвская;
  • Советский проспект — Репина;
  • Площадь Победы — Гвардейский проспект;
  • Ленинский проспект — Черняховского;
  • Черняховского — Горького;
  • Черняховского — Пролетарская;
  • 9 Апреля — Фрунзе;
  • Литовский Вал — Гагарина;
  • Гагарина — Юбилейная;
  • Гагарина — Стрелецкая;
  • Гагарина — Куйбышева;
  • Гагарина — Орбитальная — Орудийная;
  • проспект Мира — Леонова;
  • проспект Мира — Кутузова — Офицерская;
  • проспект Мира — Гостиная;
  • проспект Мира — Театральная — Донского;
  • Гвардейский проспект — Театральная;
  • Ленинский проспект — Театральная;
  • площадь Победы — Гаражная;
  • Ленинский проспект — Шевченко;
  • Московский проспект — Грига;
  • Московский проспект — Литовский вал;
  • Маршала Покрышкина — Ялтинская;
  • проспект Победы — Красносельская;
  • Балтийское шоссе — Спасателей;
  • Ленинский проспект — Полоцкая — Краснооктябрьская;
  • Московский проспект — Флотская;
  • Невского — Куйбышева;
  • Невского — Некрасова — Артиллерийская;
  • Невского — Островского;
  • Невского — Краснокаменная;
  • Генерал-лейтенанта Озерова — Пролетарская — Азовская;
  • Горького — Генерал-лейтенанта Озерова;
  • Горького — Озёрная;
  • Горького — Сибирякова;
  • Гайдара — Согласия;
  • Железнодорожная — Багратиона — Суворова;
  • Суворова — Транспортная — Иркутская;
  • Суворова — Камская;
  • Инженерная — Судостроительная — Батальная;
  • Аллея Смелых — Большая окружная;
  • Дзержинского — проезд Дзержинского.

Ранее в Калининграде запустили новые светофоры на четырёх пешеходных переходах. Устройства заработали на проспекте Победы, 78, улице Горького, Невского и на кольцевой развязке Маточкина — Челнокова.

В середине августа запустили в тестовом режиме светофоры рядом с башней Врангеля. Регулируемым сделали перекрёсток улиц Баранова и Пролетарской.