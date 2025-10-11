В Калининграде за 2 млн рублей изменят режимы работы 43 светофоров на перекрёстках

В Калининграде изменят режимы работы 43 светофоров на перекрёстках. На эти цели выделили два миллиона рублей. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.
Работы проведут с целью создания «эффективной и комфортной среды для движения пешеходов и транспортных средств», а также из-за изменений требований нормативно-правовых документов. В частности, для светофоров предусмотрят запрет «регулируемого дополнительной секцией движения поворачивающих налево либо разворачивающихся транспортных средств и одновременного движения в прямом встречном направлении».
Подрядчика определят 15 октября. Работы необходимо выполнить в течение 50 дней с даты заключения контракта.
Адреса:
- Советский проспект — Яналова;
- Советский проспект — Нарвская;
- Советский проспект — Репина;
- Площадь Победы — Гвардейский проспект;
- Ленинский проспект — Черняховского;
- Черняховского — Горького;
- Черняховского — Пролетарская;
- 9 Апреля — Фрунзе;
- Литовский Вал — Гагарина;
- Гагарина — Юбилейная;
- Гагарина — Стрелецкая;
- Гагарина — Куйбышева;
- Гагарина — Орбитальная — Орудийная;
- проспект Мира — Леонова;
- проспект Мира — Кутузова — Офицерская;
- проспект Мира — Гостиная;
- проспект Мира — Театральная — Донского;
- Гвардейский проспект — Театральная;
- Ленинский проспект — Театральная;
- площадь Победы — Гаражная;
- Ленинский проспект — Шевченко;
- Московский проспект — Грига;
- Московский проспект — Литовский вал;
- Маршала Покрышкина — Ялтинская;
- проспект Победы — Красносельская;
- Балтийское шоссе — Спасателей;
- Ленинский проспект — Полоцкая — Краснооктябрьская;
- Московский проспект — Флотская;
- Невского — Куйбышева;
- Невского — Некрасова — Артиллерийская;
- Невского — Островского;
- Невского — Краснокаменная;
- Генерал-лейтенанта Озерова — Пролетарская — Азовская;
- Горького — Генерал-лейтенанта Озерова;
- Горького — Озёрная;
- Горького — Сибирякова;
- Гайдара — Согласия;
- Железнодорожная — Багратиона — Суворова;
- Суворова — Транспортная — Иркутская;
- Суворова — Камская;
- Инженерная — Судостроительная — Батальная;
- Аллея Смелых — Большая окружная;
- Дзержинского — проезд Дзержинского.
Ранее в Калининграде запустили новые светофоры на четырёх пешеходных переходах. Устройства заработали на проспекте Победы, 78, улице Горького, Невского и на кольцевой развязке Маточкина — Челнокова.
В середине августа запустили в тестовом режиме светофоры рядом с башней Врангеля. Регулируемым сделали перекрёсток улиц Баранова и Пролетарской.