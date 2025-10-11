В Калининграде за 2 млн рублей изменят режимы работы 43 светофоров на перекрёстках

Работы проведут с целью создания «эффективной и комфортной среды для движения пешеходов и транспортных средств», а также из-за изменений требований нормативно-правовых документов. В частности, для светофоров предусмотрят запрет «регулируемого дополнительной секцией движения поворачивающих налево либо разворачивающихся транспортных средств и одновременного движения в прямом встречном направлении».