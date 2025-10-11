Сотрудники кубанской компании изучили бережливые инструменты

В ходе интенсивного курса сотрудники компании ознакомились с ключевыми инструментами и методологиями, которые лягут в основу будущих преобразований на предприятии. В программу обучения вошли такие темы, как основы бережливого производства, разработка предложений по улучшению, методика решения проблем, а также практические инструменты анализа процессов — картирование и диаграмма-спагетти. Особое внимание было уделено организации рабочего пространства по системе 5С.