Сотрудники кубанской компании изучили бережливые инструменты

Полученные знания позволят команде самостоятельно выявлять проблемные места и повышать эффективность.

Рабочая группа компании «Альфа Технологии» из Краснодарского края прошла обучение основам бережливого производства. Предприятие — участник федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономики.

В ходе интенсивного курса сотрудники компании ознакомились с ключевыми инструментами и методологиями, которые лягут в основу будущих преобразований на предприятии. В программу обучения вошли такие темы, как основы бережливого производства, разработка предложений по улучшению, методика решения проблем, а также практические инструменты анализа процессов — картирование и диаграмма-спагетти. Особое внимание было уделено организации рабочего пространства по системе 5С.

«Освоенные инструменты станут основой для системной работы по устранению потерь. Полученные знания в области картирования процессов и методики решения проблем позволят команде самостоятельно выявлять узкие места и разрабатывать эффективные решения. Это важный шаг к созданию самообучающейся организации, способной постоянно совершенствовать свои процессы», — отметил эксперт регионального центра компетенций.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.