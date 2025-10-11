Мотосезон закрыли в Нижегородской области 11 октября

11 октября в Нижегородской области прошло закрытие мотосезона. Об этом сообщается в социальных сетях.
По информации заместителя мэра Ивана Уланова, колонна из двухсот мотоциклов проехала по маршруту Дзержинск- Кстово — Нижний Новгород. Мотолюбители сделали остановки в значимых местах городов, а также промчались по главным улицам.
В прошлом году сезон закрылся в конце сентября. Вновь на дороги мотолюбители выйдут весной.
Ранее нижегородцам рассказали о новой интеллектуальной системе безопасности на четырех мостах города. Технология обеспечит мониторинг ситуации на переправах в реальном времени.