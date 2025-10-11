В Воронеже установили ограждения от автохамов

В Ленинском районе Воронежа объявили войну автохамам, которые паркуются на газонах и других озелененных территориях.
— Особенно остро вопрос стоит на улице 5 декабря, возле школы № 12, -пояснили в управе района. — Приезжая туда по разной нужде горе-водители, опасаясь штрафов за нарушение ПДД, паркуются на газон, уничтожая его. При этом еще и дерзят местным жителям и общественникам в ответ на их замечания.
В управе нашли средство против нарушителей и установили по периметру газона металлические ограждения.
— Это позволит физически ограничить доступ автомобилей к газонам и предотвратить их повреждение, — прокомментировали в управе. — А весной придется заново рекультивировать изуродованный плодородный слой и засевать газон травой.