Ночью в Воронежской области выпал первый снег

Это раннее проявление зимы несколько опередило прогнозы синоптиков, которые ожидали первый снег в области не ранее 13—14 октября . По предварительным прогнозам, ожидались неинтенсивные, мокрые снегопады с дождем, и снежного покрова в регионе формирования не предполагалось.