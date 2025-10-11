Ночью в Воронежской области выпал первый снег

Воронежская область встретила осень первым снегом: Россошь увидела снежинки раньше прогнозов, рассказали пользователи социальных сетей.
Жители города Россошь, расположенного в Воронежской области, стали свидетелями необычного природного явления: в ночь на 11 октября в райцентре выпал первый снег. Осадки в виде снежинок были зафиксированы камерами наружного наблюдения ранним утром.
Несмотря на то, что снежинки радовали жителей своим появлением, они быстро таяли, коснувшись теплой земли. К утру от ночного «визита зимы» не осталось и следа.
Это раннее проявление зимы несколько опередило прогнозы синоптиков, которые ожидали первый снег в области не ранее
Ранний снегопад в Россоши, хоть и не привел к образованию снежного покрова, стал приятным, хоть и кратковременным, сюрпризом для жителей, предвещая скорое наступление холодного сезона.