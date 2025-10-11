В Набережных Челнах отремонтировали участок Орловской улицы

«Мы обращаем внимание на просьбы людей о приведении в порядок улиц, которые не являются главными и не несут высокую транспортную нагрузку. Пешеходные переходы, регулируемые перекрестки со светофорами будут служить главному, а главное — это не только хорошая разметка, ровный асфальт и тротуары. Главное — это жизнь и здоровье человека, который находится за рулем, безопасность пешеходов, детей, людей старшего поколения, которые передвигаются по тротуарам. Вот для чего мы делаем дороги», — сказал мэр города Наиль Магдеев.