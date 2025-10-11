В Набережных Челнах отремонтировали участок Орловской улицы

Участок Орловской улицы капитально отремонтировали в Набережных Челнах Республики Татарстан. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в исполнительном комитете города.
«Мы обращаем внимание на просьбы людей о приведении в порядок улиц, которые не являются главными и не несут высокую транспортную нагрузку. Пешеходные переходы, регулируемые перекрестки со светофорами будут служить главному, а главное — это не только хорошая разметка, ровный асфальт и тротуары. Главное — это жизнь и здоровье человека, который находится за рулем, безопасность пешеходов, детей, людей старшего поколения, которые передвигаются по тротуарам. Вот для чего мы делаем дороги», — сказал мэр города Наиль Магдеев.
На отрезке протяженностью 2,23 км и на площади 15 668 кв. м рабочие уложили покрытие, заменили бортовой камень, построили новые транспортные развороты и пешеходные тротуары. Они обустроили ливневую канализацию, установили дорожные знаки, ограждения, нанесли разметку. Также специалисты благоустроили прилегающую территорию.
Отметим, что эта улица важна для транспортного сообщения. По ней проходят транспортные потоки с Машиностроительной улицы и Набережночелнинского проспекта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.