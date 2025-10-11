Расширение омской дороги до четырех полос уперлось в коттедж

Протяженность дороги по улице Малиновского после ремонта составит 1,4 км, а количество полос вырастет до четырех. Об этом говорится в актуальной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Малиновского от просп. Королева до Красноярского тракта», что в Советском административном округе.
Проектом также предусмотрено устройство тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения и благоустройство прилегающей территории.
В настоящий момент инициатива — на стадии подготовки проекта планировки. Документы планируют подготовить в 4-м квартале 2025 года.
Что примечательно, при натурном осмотре специалисты выявили самовольно возведенные препятствия на пути расширения улицы. На данном участке стоял брошенный к тому моменту магазин, который в дальнейшем снесли, и кирпичная стена в 29 метров с капитальным гаражом. Последние являлись пристройкой к одному из коттеджей по улице 5-й Крайней. Причем забор построили в качестве защиты от мусора. Решением суда их обязали снести.
"Пояснила, что изначально являлась собственником жилого дома по адресу, который был возведен на основании возмездного договора. Поскольку на соседнем земельном участке постоянно складировали мусор, кто строил дом, предложили возвести забор, оградив земельный участок от несанкционированной свалки, она согласилась.
Ее изначально предупреждали, что земля является муниципальной и в случае строительства дороги, необходимо будет перенести забор. Во время своего проживания она следила и ухаживала за спорным земельным участком, посадила там яблоню декоративную, кедр, липу, калину.
Также там построили гараж. При ней никаких ограждений между ее земельным участком и спорным участком не было. Доступа на спорный участок с улицы не имеется, только через участок дома по кл.,. Примерно пять лет назад она продала дом с земельным участком площадью 8 соток, предупредила покупателей, что соседний участок ей не принадлежит, при необходимости нужно будет передвигать забор, ограждающий муниципальную землю. Покупателей все устраивало, они все знали", — говорится в решении суда по делу о сносе.
Стоит отметить, что с расширением по улице Малиновского обещают пустить автобусы, а на перекрестке с проспектом Королева появится светофорный объект.