Участники фестиваля «Наука 0+» смогли выкопать кости древнерусских коров

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Юные гости ХХ международного фестиваля «Наука 0+», проходящего в Москве 10−12 октября, смогли примерить на себя профессию археолога и выкопать из песка кости коров и фрагменты керамики Древней Руси. Мероприятие стало частью научно-популярной выставки, которая открылась в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова, передает корреспондент ТАСС.
«Это самые настоящие кости, относящиеся к Х-ХV векам. Мы также предлагаем детям найти в песке фрагменты керамики из Гнездова — одного из центров Древней Руси», — сказал ТАСС студент исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Всеволод Сазонов.
На стенде Российского научного фонда (РНФ) был представлен «ранозаживляющий пистолет» — портативный биопринтер, который разработали специалисты Сеченовского университета. Устройство «Биоган» производит гидрогель, который твердеет при облучении ультрафиолетом, а под действием инфракрасного излучения он стимулирует клетки кожи к восстановлению.
«Авторы провели успешные испытания устройства на свиньях и готовятся к следующим этапам исследований, в том числе на людях», — пояснили ТАСС в пресс-службе РНФ.
Участники фестиваля «Наука 0+» также смогли подробнее изучить особенности вирусов благодаря 3D-моделям патогенов, представленным на стенде биологического факультета МГУ. Ученые знакомили посетителей со структурой коронавируса, вируса полиомиелита и ВПЧ.
«Вирус папилломы человека можно открыть, внутри находится его ДНК. Эти модели были распечатаны нашими студентами. Они являются реальными 3D-копиями, по которым можно изучать структуру вирусов», — сказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.
В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная» в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он проходит 10−12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе — МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр «Россия», парк «Зарядье», а также музеи, НИИ и ряд других вузов. В программе — научно-популярные выставки, лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация Росатом. Стратегический партнер — Сбер. Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — Сибур.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.