Участники фестиваля «Наука 0+» смогли выкопать кости древнерусских коров

В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная» в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий. Он проходит 10−12 октября на более чем 100 площадках столицы. В их числе — МГУ, РАН, Московский дворец пионеров, Национальный центр «Россия», парк «Зарядье», а также музеи, НИИ и ряд других вузов. В программе — научно-популярные выставки, лектории, мастер-классы, квесты и квизы, экскурсии и кинопоказы.