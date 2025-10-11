В нижегородском вузе запустили серию тренингов по предпринимательству

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского 7 октября запустил серию тренингов по развитию предпринимательских компетенций. Мероприятие является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства области.
Первый тренинг собрал более 60 участников — студентов Института экономики ННГУ. Для них подготовили интенсивную программу по основам технологического предпринимательства. На церемонии открытия выступила руководитель Центра компетенций ННГУ Елена Ливанова, а ключевым спикером первого дня стала Ольга Сорокотяга — автор и приглашенный эксперт для курсов и программ на платформах «Открытое образование», «Россия — страна возможностей». В процессе тренинга студенты, объединившись в команды, прошли несколько этапов работы над проектами: бизнес-моделирование, разработку и защиту идей, тестирование гипотез, создание маркетинговых стратегий. Итогом дня стала презентация подготовленных студенческих стартап-проектов.
Программа тренингов по предпринимательству продлится до 22 октября. В ней примут участие более 600 студентов ННГУ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.