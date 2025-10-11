В нижегородском вузе запустили серию тренингов по предпринимательству

Первый тренинг собрал более 60 участников — студентов Института экономики ННГУ. Для них подготовили интенсивную программу по основам технологического предпринимательства. На церемонии открытия выступила руководитель Центра компетенций ННГУ Елена Ливанова, а ключевым спикером первого дня стала Ольга Сорокотяга — автор и приглашенный эксперт для курсов и программ на платформах «Открытое образование», «Россия — страна возможностей». В процессе тренинга студенты, объединившись в команды, прошли несколько этапов работы над проектами: бизнес-моделирование, разработку и защиту идей, тестирование гипотез, создание маркетинговых стратегий. Итогом дня стала презентация подготовленных студенческих стартап-проектов.