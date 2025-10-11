Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми родился Добрыня Никитич

Мальчика с таким именем зарегистрировали в Мотовилихинском отделе ЗАГСа.

Источник: Комсомольская правда

В Мотовилихинском отделе ЗАГС Перми зарегистрировали рождение мальчика по имени Добрыня Никитич. Это уже восьмой ребёнок с таким именем, зарегистрированный в этом отделе.

Имя Добрыня имеет старославянские корни и происходит от слова «добрый». Исторически оно означало не только доброту, но и силу, удаль, благородство — качества, которые приписывали былинным богатырям.

— Родители, выбирая это имя, возможно, хотели подчеркнуть связь с русскими традициями и народными героями. Сотрудники ЗАГСа поздравляют всех новорождённых богатырей и желают им крепкого здоровья, сил и больших достижений в жизни, — рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС администрации города Перми.