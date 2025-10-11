В Перми родился Добрыня Никитич

В Мотовилихинском отделе ЗАГС Перми зарегистрировали рождение мальчика по имени Добрыня Никитич. Это уже восьмой ребёнок с таким именем, зарегистрированный в этом отделе.
Имя Добрыня имеет старославянские корни и происходит от слова «добрый». Исторически оно означало не только доброту, но и силу, удаль, благородство — качества, которые приписывали былинным богатырям.
— Родители, выбирая это имя, возможно, хотели подчеркнуть связь с русскими традициями и народными героями. Сотрудники ЗАГСа поздравляют всех новорождённых богатырей и желают им крепкого здоровья, сил и больших достижений в жизни, — рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС администрации города Перми.