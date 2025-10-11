В поселке Рефтинском на Урале пройдет встреча для женщин с раком груди

Благотворительное мероприятие, направленное на поддержку женщин, столкнувшихся с раком груди, состоится 25 октября в центре культуры и искусства городского округа Рефтинский Свердловской области. Его проведут по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации округа.
Событие пройдет в поселке Рефтинском на улице Гагарина, 10. Такие мероприятия помогают создать поддерживающую среду для женщин, столкнувшихся с диагнозом, и предоставляют доступ к важной медицинской информации.
Встреча приурочена к «Розовому октябрю» — международному месяцу осведомленности о раке молочной железы. В программе запланированы выступления спикеров и участниц, которые поделятся своими историями борьбы и победы над болезнью. Также организуют консультации опытных врачей, различные мастер-классы и концерт с участием талантливых артистов центра культуры и искусства.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.