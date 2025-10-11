Предприниматели Волгоградской области узнают о развитии в сфере закупок

Представители малого и среднего предпринимательства Волгоградской области могут пройти программу повышения квалификации «Специалист в сфере закупок товаров, работ и услуг». Она проводится при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» региона.
Программа разработана для бизнесменов и сотрудников компаний, заинтересованных в развитии компетенций в сфере государственных и муниципальных закупок. Участники курса смогут углубить знания об основах и механизмах контрактной системы, научатся работать с электронными площадками, оформлять документацию и эффективно участвовать в тендерах. Они рассмотрят принципы определения поставщика, участие в закупочных процедурах и защиту интересов участников, актуальные изменения законодательства, а также разберут практические кейсы. На обучении выступит Валерия Майорова, директор компании «Контракт плюс» — эксперт с многолетним опытом в области тендерного сопровождения и участия в коммерческих и государственных торгах.
«Современный бизнес развивается динамично, и способность адаптироваться к изменениям законодательства и требованиям рынка — ключевой фактор устойчивости. Повышение квалификации помогает предпринимателям действовать увереннее, снижать риски и открывать новые возможности для развития», — отметила представитель центра «Мой бизнес» Татьяна Ежова.
Обучение состоится с 13 по 16 октября в городе Волжском. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.