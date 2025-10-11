Предприниматели Волгоградской области узнают о развитии в сфере закупок

Программа разработана для бизнесменов и сотрудников компаний, заинтересованных в развитии компетенций в сфере государственных и муниципальных закупок. Участники курса смогут углубить знания об основах и механизмах контрактной системы, научатся работать с электронными площадками, оформлять документацию и эффективно участвовать в тендерах. Они рассмотрят принципы определения поставщика, участие в закупочных процедурах и защиту интересов участников, актуальные изменения законодательства, а также разберут практические кейсы. На обучении выступит Валерия Майорова, директор компании «Контракт плюс» — эксперт с многолетним опытом в области тендерного сопровождения и участия в коммерческих и государственных торгах.