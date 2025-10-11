Какой будет погода в Казахстане 12 октября

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на воскресенье 12 октября.
В Абайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. Кокшетау: 12 октября ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Актобе: 12 октября сохранится высокая пожарная опасность.
В Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность. Атырау: 12 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на севере области порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность. Тараз: 12 октября ожидается юго-западный ветер днем порывы 15−20 м/с, временами 23−28 м/с.
В Жетысуской области ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1−6 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. Талдыкорган: 12 октября ночью ожидаются заморозки 3−5 градусов.
В Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Уральск: 12 октября днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на севере области порывы 15−18 м/с.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. Актау: 12 октября ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области на юго-западе ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на юго-западе области порывы 23 м/с. Петропавловск: 12 октября днем ожидается ветер северо-восточный 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15−20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Туркестан: 12 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. Жезказган: 12 октября ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 20−22 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 тепла.
В Астане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 1−3 тепла.