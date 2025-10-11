Какой будет погода в Казахстане 12 октября

В Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность. Тараз: 12 октября ожидается юго-западный ветер днем порывы 15−20 м/с, временами 23−28 м/с.