Нижегородцев призвали спасаться от вони в городе с помощью противогаза

Нижегородцев предупредили об опасности для здоровья, которую представляет запах сероводорода, ощущаемый в воздухе города в ночное время. Ситуацию прокомментировал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Последние несколько дней горожане страдают от невыносимого запаха, особенно страдают жители «верхушки». По словам Никонова, нижегородцы жалуются на тошноту из-за высокой концентрации сероводорода. Кроме того, это может привести к обострению хронических заболеваний. В такой ситуации жители города вынуждены плотно закрывать окна, несмотря на начало отопительного сезона.
Специалисты по химической защите подтвердили, что обычные маски и марлевые повязки неэффективны против сероводорода, и рекомендовали в случае необходимости использовать противогазы.
Предположительным источником зловония в городе может быть нижегородская станция аэрации. Росприроднадзор вновь официально указал на недопустимость нарушений, объявив предостережение АО «Тепловодоканал» из-за повторяющегося распространения канализационного запаха в Нижегородском и Советском районах города. Надзорное ведомство констатировало, что действенных мер по приведению деятельности предприятия в соответствие с природоохранным законодательством до сих пор не принято.