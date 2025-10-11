Нижегородцев призвали спасаться от вони в городе с помощью противогаза

Предположительным источником зловония в городе может быть нижегородская станция аэрации. Росприроднадзор вновь официально указал на недопустимость нарушений, объявив предостережение АО «Тепловодоканал» из-за повторяющегося распространения канализационного запаха в Нижегородском и Советском районах города. Надзорное ведомство констатировало, что действенных мер по приведению деятельности предприятия в соответствие с природоохранным законодательством до сих пор не принято.