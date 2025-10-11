«Час на договор суррогатного материнства, 20 минут на удостоверение сделки, 10 минут на каждое условие брачного договора». В Беларуси у нотариусов изменились нормы времени на оказание услуг

Кроме того, на составление каждого условия брачного договора предусматривается 10 минут. А 15 минут дается, чтобы заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. При этом на составление договора суррогатного материнства у нотариуса отведен один час. А вот договор об отчуждении транспортного средства (соглашение об исполнении такого нотариально удостоверенного договора) должен быть составлен в течение 10 минут.