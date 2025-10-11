«Час на договор суррогатного материнства, 20 минут на удостоверение сделки, 10 минут на каждое условие брачного договора». В Беларуси у нотариусов изменились нормы времени на оказание услуг

В Беларуси установлены нормы времени на услуги нотариусов. Это регламентирует постановление Министерства юстиции (№ 70 от 23 сентября 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Так, Минюст определил временные нормы для совершения нотариальных действий и оказание правовых и технических услуг белорусскими нотариусами.
Например, при удостоверении сделок (кроме завещаний) отведено до 20 минут, чтобы установить личности обратившихся людей (их представителей либо юрлиц). Также 20 минут отводится на выяснение цели обращения к нотариусу, проверку дееспособности граждан, правоспособности юрлиц и полномочий представителей. А чтобы выявить волеизъявление участников сделки дается до 15 минут.
Еще документ определил временные нормы времени на то, чтобы удостоверить завещание, написанное завещателем (записанное нотариусом с его слов при свидетелях), а также на удостоверение доверенностей.
Еще постановление Минюста дает и дополнительные временные рамки для оказания нотариальных услуг. Например, выделено 20 минут для удостоверения сделки (кроме завещания), если задействован переводчик или участвует человека, владеющий языком жестов. Если же удостоверяется договор (соглашение) о разделе наследства, то дополнительно расходуется около 15 — 25 минут. При составлении проекта договора о разделе свыше 15 наименований имущества дается до 40 минут.
Кроме того, на составление каждого условия брачного договора предусматривается 10 минут. А 15 минут дается, чтобы заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. При этом на составление договора суррогатного материнства у нотариуса отведен один час. А вот договор об отчуждении транспортного средства (соглашение об исполнении такого нотариально удостоверенного договора) должен быть составлен в течение 10 минут.
Постановление вступило в силу с момента опубликования.
Тем временем Министерство ЖКХ высказалось про изменение тарифов ЖКУ до конца года.
Еще выплаты семьям с двойнями и тройнями и мамам до 25 лет появятся в Беларуси.
А Минтруда сказало, на что большинство белорусских семей тратят семейный капитал.