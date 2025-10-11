Врачи посетили хутор Спорный Ставропольского края

Мобильная врачебная бригада Изобильненской районной больницы провела рабочий день в фельдшерско-акушерском пункте хутора Спорного Ставропольского края в ходе реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве края.
В состав бригады вошли дерматолог, эндокринолог, отоларинголог и офтальмолог. Они провели более 70 консультаций. В рамках обследований у 71 пациента взяли кровь на проверку уровня холестерина и глюкозы. Также людям провели электрокардиографическое исследование. По итогам на дообследования в краевые центры направлены девять человек.
«Регулярные выезды мобильных бригад являются необходимым условием для поддержания высокого уровня медицинского обслуживания, укрепления здоровья населения. Нередко во время выездов помимо консультаций осуществляется забор биоматериалов для лабораторных исследований, электрокардиограмма, УЗИ. Перечень манипуляций изменяется в зависимости от конкретной территории. В этом году уже совершили более 1800 выездов, в которых приняли участие более 81 тыс. пациентов. Всего с начала реализации проекта осмотрено более 470 тыс. человек», — сообщил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.