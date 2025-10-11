Врачи посетили хутор Спорный Ставропольского края

«Регулярные выезды мобильных бригад являются необходимым условием для поддержания высокого уровня медицинского обслуживания, укрепления здоровья населения. Нередко во время выездов помимо консультаций осуществляется забор биоматериалов для лабораторных исследований, электрокардиограмма, УЗИ. Перечень манипуляций изменяется в зависимости от конкретной территории. В этом году уже совершили более 1800 выездов, в которых приняли участие более 81 тыс. пациентов. Всего с начала реализации проекта осмотрено более 470 тыс. человек», — сообщил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.