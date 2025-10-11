В Кишиневе врачи скорой помощи реанимировали человека на улице: Он шел в больницу, когда произошла остановка сердца

Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?