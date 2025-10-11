На Буюканах кардиологическая бригада скорой помощи спасла 73-летнего мужчину с остановкой сердца.
Пациент почувствовал боли в груди, и по пути в больницу у него произошла остановка сердца.
Медики провели успешную реанимацию, и мужчина был доставлен в больницу в стабильном состоянии.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).
Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?
Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).
Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!
Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).