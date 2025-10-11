В Казани близится к завершению ремонт моста через канал Булак

Длина моста — 32 м. На нем уже сделали пролетное строение, подпорные стенки, сопряжения с насыпью, деформационные швы и полотно. Кроме этого, специалисты отремонтировали крайние и промежуточные опоры, подходы к переправе. Еще они обустроили прилегающую территорию.