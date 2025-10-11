В Казани близится к завершению ремонт моста через канал Булак

Ремонт моста через канал Булак по улице К. Наджми подходит к концу в Вахитовском районе Казани. Его улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Длина моста — 32 м. На нем уже сделали пролетное строение, подпорные стенки, сопряжения с насыпью, деформационные швы и полотно. Кроме этого, специалисты отремонтировали крайние и промежуточные опоры, подходы к переправе. Еще они обустроили прилегающую территорию.
Для завершения осталось выполнить малярные работы в нижней части моста. Ремонт специалисты должны завершить до 20 ноября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.