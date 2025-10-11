В Брянской области отремонтировали участок дороги Комаричи — Севск

Участок трассы Комаричи — Севск протяженностью 5,4 км отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Комаричском районе Брянской области. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
На отрезке уложили новое асфальтобетонное покрытие. Специалисты обновили пересечения и примыкания к дороге, что значительно улучшит безопасность движения. Старое барьерное ограждение заменили на новое, более современное и надежное.
Кроме того, обустроили обочины, обновили остановочные и посадочные площадки, установили два новых автопавильона, что сделает ожидание общественного транспорта более комфортным для пассажиров. В завершение строители установили новые дорожные знаки и нанесли разметку с использованием светоотражающих элементов, что обеспечит лучшую видимость в темное время суток.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.