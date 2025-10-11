В Челябинской области появилась публичная карта точек бесплатного Wi-Fi

Теперь все желающие смогут найти ближайшую точку Wi-Fi как в южноуральской столице, так и в других городах региона. Для этого нужно зайти на Геопортал Челябинской области, выбрать «Точки публичного Wi-Fi», поставить на левой панели экрана галочки напротив одного или нескольких операторов связи для отображения информации на карте.