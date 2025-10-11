В Челябинской области появилась публичная карта точек бесплатного Wi-Fi

Публичную карту точек бесплатного Wi-Fi создали в Челябинской области, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития.
Теперь все желающие смогут найти ближайшую точку Wi-Fi как в южноуральской столице, так и в других городах региона. Для этого нужно зайти на Геопортал Челябинской области, выбрать «Точки публичного Wi-Fi», поставить на левой панели экрана галочки напротив одного или нескольких операторов связи для отображения информации на карте.
«Сервис позволяет увидеть адреса более 380 точек Wi-Fi на территории Южного Урала, а также информацию об операторе, оказывающем услугу беспроводного интернета. Запуск интерактивной карты — это еще один шаг к созданию комфортной цифровой среды для жителей и гостей нашего региона», — сообщил министр информационных технологий, связи и цифрового развития области Игорь Фетисов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.