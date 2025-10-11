Ричмонд
В Республике Алтай пройдет обучение по маркировке товаров

Прием заявок открыт до 13 октября.

Индивидуальные предприниматели, владельцы и сотрудники компаний Республики Алтай могут пройти обучение по маркировке товаров в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

Участники научатся работать с новыми правилами маркировки для разных категорий товаров (одежда, обувь, лекарства). Также им объяснят, как вести учет остатков маркированных товаров и формировать отчетность для контролирующих органов, избегать штрафов и ошибок при работе. Они получат индивидуальную консультацию и помощь во внедрении системы маркировки, адаптированной под специфику собственного бизнеса.

Чтобы принять участие в обучении, необходимо заполнить заявку, анкету, соглашение, опросный лист и отправить документы на почту cppRA04@yandex.ru, указав в теме письма «Ф. И. О., обучение маркировке». Или же их можно принести лично по адресу: Горно-Алтайск, Комсомольская, 9, 1-й этаж, кабинет 103. Прием заявок открыт до 13 октября. Телефон для справок 8 (38822) 2−85−31.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.