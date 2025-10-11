В Республике Алтай пройдет обучение по маркировке товаров

Чтобы принять участие в обучении, необходимо заполнить заявку, анкету, соглашение, опросный лист и отправить документы на почту cppRA04@yandex.ru, указав в теме письма «Ф. И. О., обучение маркировке». Или же их можно принести лично по адресу: Горно-Алтайск, Комсомольская, 9, 1-й этаж, кабинет 103. Прием заявок открыт до 13 октября. Телефон для справок 8 (38822) 2−85−31.