В столице подвели итоги регионального этапа проекта «Мама-предприниматель»

Участницами проекта стали женщины, которые воспитывают детей и планируют открыть свое дело, а также те, кто уже совмещает материнство с бизнесом. В этом году на региональный этап поступило более 250 заявок от жительниц столицы. Жюри отобрало 30 лучших проектов, авторы которых приняли участие в программе.