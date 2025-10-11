В столице подвели итоги регионального этапа проекта «Мама-предприниматель»

Итоги регионального этапа федеральной грантовой программы «Мама-предприниматель» подвели в Москве. Поддержка предпринимателям оказывается в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.
Участницами проекта стали женщины, которые воспитывают детей и планируют открыть свое дело, а также те, кто уже совмещает материнство с бизнесом. В этом году на региональный этап поступило более 250 заявок от жительниц столицы. Жюри отобрало 30 лучших проектов, авторы которых приняли участие в программе.
«Программа “Мама-предприниматель” — это в первую очередь про реальные возможности. Она помогает женщинам не просто мечтать о своем деле, а уверенно сделать первый шаг. Участницы получают конкретные инструменты для открытия бизнеса, работающую методику и поддержку экспертов, что в итоге помогает им превратить даже самую смелую идею в жизнеспособный проект», — отметила Кристина Кострома.
Мамы-предприниматели прошли обучающий интенсив и посетили производство российского бренда головных уборов. Участницы узнали о принципах определения своей целевой аудитории, построении бизнес-модели и финансовом планировании, об основах маркетинга и продвижения продукции. Прослушав интенсив, они доработали конкурсные бизнес-проекты и презентовали их экспертному жюри.
Победительницей регионального этапа в столице стала мама двоих детей Любовь Фролова, основательница бренда имбирных пряников ручной работы «Кузькины сладости». Она подала заявку на участие в программе, чтобы узнать новые способы увеличения потока покупателей и развития бизнеса. По рекомендации экспертов Любовь планирует проводить мастер-классы для продвижения бренда. Кроме того, победительница получила грант на развитие своего дела. Всем участницам вручили памятные призы от организаторов и партнеров программы.
«Такие программы, как “Мама-предприниматель”, дают возможность женщинам в декрете улучшить свои бизнес-проекты и познакомиться с единомышленниками. На полученные деньги планирую купить тестораскатку, дополнительное тепловое оборудование, которое позволит мне выпекать больше продукции», — поделилась Любовь Фролова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.