На улице Катина в Калининграде разрешили вырубить 22 дерева

Работы проведут «в целях санитарной рубки, проводимой по результатам лесопатологического исследования». Деревья уберут на участках с кадастровыми номерами 39:15:121332:871, 39:15:110902:145, 39:15:000000:6087, 39:15:121332:351, 39:15:000000:6090 и 39:15:211332:353. Там спилят клёны, ольху, ивы, тополь и ясень.