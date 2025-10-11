Ричмонд
На улице Катина в Калининграде разрешили вырубить 22 дерева

Взамен высадят новые растения.

Источник: РИА "Новости"

На улице Катина в Калининграде разрешили вырубить 22 дерева. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Работы проведут «в целях санитарной рубки, проводимой по результатам лесопатологического исследования». Деревья уберут на участках с кадастровыми номерами 39:15:121332:871, 39:15:110902:145, 39:15:000000:6087, 39:15:121332:351, 39:15:000000:6090 и 39:15:211332:353. Там спилят клёны, ольху, ивы, тополь и ясень.

Порубочный билет выдали МКУ «Калининградская служба заказчика». Компенсационная стоимость не взимается. Взамен на участках высадят 22 новых дерева.