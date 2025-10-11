В Обоянском районе Курской области отремонтировали участок автодороги

Участок автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, проходящий через деревню Бавыкино, улучшили в Курской области. Работы выполнили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Протяженность улучшенного отрезка составляет 4,7 км. Специалисты сняли старое асфальтобетонное покрытие, затем уложили два слоя нового полотна. Также они восстановили съезды и обочины, заменили барьерное ограждение и бортовой камень. В завершение поставили необходимые дорожные знаки и нанесли термопластиком горизонтальную разметку.
Отремонтированный объект не только проходит через деревню Бавыкино, но и ведет к селу Афанасьево, где находится общеобразовательная школа и сельский Дом культуры. По автодороге проходит маршрут школьного автобуса.
Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Курской области приводят в порядок 43 объекта общей протяженностью более 220 км и почти 89,7 м искусственных сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.