В Грязинском районе Липецкой области высадили 13,5 тыс. деревьев

Акция по восстановлению лесов Липецкой области проводится ежегодно. В этот раз в ней приняли участие лесоводы, волонтеры, представители областных и федеральных структур региона, силовых ведомств, предприятий, организаций, общественных и молодежных объединений Липецка, а также учащиеся школьных лесничеств. Им выдали инструменты для посадки и посадочный материал, выращенный в лесных питомниках региона. Они посадили сеянцы молодых сосен и берез. После мероприятия всех угостили фирменным травяным чаем липецких лесоводов и полевой кашей.