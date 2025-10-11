В Грязинском районе Липецкой области высадили 13,5 тыс. деревьев

Центральное мероприятие Всероссийской экологической акции «Сохраним лес», в рамках которого было высажено 13,5 тыс. деревьев, прошло 9 октября в Грязинском районе Липецкой области. Его организовали по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в управлении лесного хозяйства региона.
Акция по восстановлению лесов Липецкой области проводится ежегодно. В этот раз в ней приняли участие лесоводы, волонтеры, представители областных и федеральных структур региона, силовых ведомств, предприятий, организаций, общественных и молодежных объединений Липецка, а также учащиеся школьных лесничеств. Им выдали инструменты для посадки и посадочный материал, выращенный в лесных питомниках региона. Они посадили сеянцы молодых сосен и берез. После мероприятия всех угостили фирменным травяным чаем липецких лесоводов и полевой кашей.
Отметим, что в 2025 году на территории Липецкой области пройдет 36 мероприятий акции «Сохраним лес» на общей площади 80 га. В регионе высадят около 400 тыс. сеянцев сосны, дуба, березы и липы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.