В Самаре благоустроили 28 дворов

Там появились детские игровые и спортивные площадки.

Рабочие в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроили 28 дворов в девяти внутригородских районах Самары. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Специалисты обустроили множество детских игровых и спортивных площадок. Отметим, что по поручению губернатора в июле они провели мониторинг состояния всех детских площадок Самарской области. Сформирован список, где прошли выездные инспекции для дальнейшей работы на местах — ремонта игрового оборудования или его полной замены.

Например, в пустынном дворе среди трехэтажных домов на пересечении улиц Победы, Физкультурной и проспекта Кирова в Промышленном районе появилось новое современное игровое и спортивное оборудование. На территории установили качели, горки и турникеты, а также лавочки. Еще там посадили можжевельник.

В Красноглинском районе в поселке Управленческом во дворе на улице Академика Кузнецова, 9 также появилась новая детская площадка. На резиновом покрытии установили большой современный игровой комплекс, песочницу, лавочки и урны.

В Октябрьском районе во дворе, который объединяет два дома по улице Подшипниковой, 19 и улице Ерошевского, 92, установили новый спортивный комплекс на резиновом покрытии. На пространстве появились скамейки и урны. Еще там сделали освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.