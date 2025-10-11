МЧС: Четыре пенсионерки пропали в лесу в Шумилинском районе

В Шумилинском районе в лесу потерялись четыре пенсионерки, сообщили в МЧС.
В пятницу, 10 октября, в МЧС позвонила взволнованная женщина, сказавшая, что заблудилась в лесу вблизи деревни Стариновичи вместе со своими тремя односельчанками. Женщины с утра отправились за ягодами и заблудились в лесу.
Около 16.00 часов спасатели незамедлительно выехали на поиски четырех потерявшихся пенсионерок. На их поиски привлекли шесть единиц техники и тринадцать человек. Связь с потерявшимися спасатели поддерживали по телефону.
— Спустя некоторое время пожилые женщины были обнаружены в лесу, медицинская помощь им не потребовалась, — прокомментировали в МЧС.
