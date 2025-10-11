Ричмонд
МЧС: Четыре пенсионерки пропали в лесу в Шумилинском районе

МЧС сказало о четырех пенсионерках, потерявшихся в лесу в Шумилинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Шумилинском районе в лесу потерялись четыре пенсионерки, сообщили в МЧС.

В пятницу, 10 октября, в МЧС позвонила взволнованная женщина, сказавшая, что заблудилась в лесу вблизи деревни Стариновичи вместе со своими тремя односельчанками. Женщины с утра отправились за ягодами и заблудились в лесу.

Около 16.00 часов спасатели незамедлительно выехали на поиски четырех потерявшихся пенсионерок. На их поиски привлекли шесть единиц техники и тринадцать человек. Связь с потерявшимися спасатели поддерживали по телефону.

— Спустя некоторое время пожилые женщины были обнаружены в лесу, медицинская помощь им не потребовалась, — прокомментировали в МЧС.

Еще сильный пожар произошел в «Великом княжестве Сула» в Столбцовском районе: «Задействовали девять единиц техники МЧС».

Также «Комсомолка» писала, что МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, произошедшей 10 октября. А ГАИ установила, что сначала маршрутка въехала в трактор, а потом во внедорожник.