В Аше прошел фестиваль творчества инвалидов Челябинской области

Фестиваль-конкурс художественного творчества людей с инвалидностью «Ашинская золотая осень» прошел 2−3 октября в городе Аша в Челябинской области. Организация таких событий соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Мероприятие проводится ежегодно для развития творческой активности и формирования художественной культуры среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году фестиваль посвятили двум темам — 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Организаторам поступило более 80 заявок из городов Златоуст, Сатка, Бакал, Юрюзань, Катав-Ивановск, Усть-Катав, Челябинск, Миасс, Верхний Уфалей, Аша, Миньяр, поселка Межевого и Озерского городского округа.
На фестивале участники продемонстрировали свои способности и умения в следующих номинациях: вокальное творчество, художественное слово, оригинальный жанр, а также хореография и прикладное творчество. Мероприятие проходило два дня. В первый день состоялась конкурсная программа (отборочный тур), а также была открыта выставка декоративно-прикладного искусства. Во второй день прошел гала-концерт и награждение победителей. На гала-концерте были представлены лучшие номера конкурса. Представителей общественных организаций инвалидов наградили благодарственными письмами и подарками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.