В Аше прошел фестиваль творчества инвалидов Челябинской области

На фестивале участники продемонстрировали свои способности и умения в следующих номинациях: вокальное творчество, художественное слово, оригинальный жанр, а также хореография и прикладное творчество. Мероприятие проходило два дня. В первый день состоялась конкурсная программа (отборочный тур), а также была открыта выставка декоративно-прикладного искусства. Во второй день прошел гала-концерт и награждение победителей. На гала-концерте были представлены лучшие номера конкурса. Представителей общественных организаций инвалидов наградили благодарственными письмами и подарками.