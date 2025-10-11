В Киеве нашли мертвым криптоблогера Kudo

Тело одного из крупнейших криптотрейдеров Украины Константина Ганича с огнестрельным ранением в голову найдено в его машине, припаркованной в центре Киева. Незадолго до смерти он отправил близким прощальное сообщение. По одной из версий, причиной предполагаемого самоубийства стали финансовые трудности, в частности вызванные решением Дональда Трампа повысить пошлины на товары из Китая и дальнейшим обвалом рынка. Кроме того, Ганич якобы получал угрозы от силовиков и сотрудничал с ГУР.