Глава Калининградского СК приехал в Советск, чтобы выслушать жалобы жителей

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области полковник юстиции Дмитрий Канонеров провёл 9 октября выездной личный приём жителей дома № 17 по улице Капитана Лямина в Советске.

Источник: Следственный комитет РФ

Граждане обратились с жалобами на многочисленные нарушения жилищных прав, включая проблемы с газификацией, отоплением, вентиляцией, горячим водоснабжением и освещением квартир на мансардном этаже.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному дому ранее уже возбуждалось уголовное дело по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, однако впоследствии решение было отменено прокуратурой. Обжалование этого решения результатов не принесло.

В приёме приняли участие представители городской администрации, в том числе исполняющий обязанности заместителя главы Советского округа Алексей Таранец, начальник управления ЖКХ Ирина Черная, генеральный директор ООО МУК «Гарантия качества» Тенгиз Дидебашвили и сотрудники АО «Калининградгазификация».

Жильцы дома подробно рассказали о существующих проблемах, подтвердив ранее изложенные доводы. Дмитрий Канонеров лично осмотрел многоквартирный дом снаружи и внутри, посетил квартиры вместе с жильцами и оценил состояние прилегающей территории. По итогам осмотра руководитель следственного управления поручил повторно возбудить уголовное дело для детального установления всех обстоятельств и привлечения виновных лиц к ответственности.

После приёма состоялась рабочая встреча с исполняющим обязанности главы администрации Советского округа Андреем Даниловым, который сообщил о планируемых сроках устранения выявленных нарушений.

Как подчеркнули в Следственном комитете, расследование будет направлено на восстановление нарушенных прав жителей Советска и установление лиц, ответственных за допущенные нарушения. Жильцы выразили благодарность следственному управлению за внимание к их проблемам и оперативное реагирование.