Глава Калининградского СК приехал в Советск, чтобы выслушать жалобы жителей

Как подчеркнули в Следственном комитете, расследование будет направлено на восстановление нарушенных прав жителей Советска и установление лиц, ответственных за допущенные нарушения. Жильцы выразили благодарность следственному управлению за внимание к их проблемам и оперативное реагирование.