Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержан мужчина, нанесший ножевые ранения сожительнице

Распитие горячительных напитков для ростовчанки закончилось в больнице с ножевым ранением.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в состоянии алкогольного опьянения местный житель ранил ножом свою сожительницу. Об этом сообщили в главке донской полиции.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Лелюшенко. В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение о нарушении общественного порядка, после чего наряд правоохранителей выехал на место.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили мужчину и женщину, нуждавшихся в медицинской помощи. Обоих ростовчан доставили в медицинское учреждение.

В ходе поверки выяснили, что 41-летний ростовчанин и его 23-летняя сожительница находились в квартире в состоянии опьянения. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения. По последним данным, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!