В Ростове задержан мужчина, нанесший ножевые ранения сожительнице

В Ростове-на-Дону в состоянии алкогольного опьянения местный житель ранил ножом свою сожительницу. Об этом сообщили в главке донской полиции.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Лелюшенко. В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение о нарушении общественного порядка, после чего наряд правоохранителей выехал на место.
Прибывшие сотрудники полиции обнаружили мужчину и женщину, нуждавшихся в медицинской помощи. Обоих ростовчан доставили в медицинское учреждение.
В ходе поверки выяснили, что 41-летний ростовчанин и его 23-летняя сожительница находились в квартире в состоянии опьянения. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения. По последним данным, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.
Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!