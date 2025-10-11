В Ростове задержан мужчина, нанесший ножевые ранения сожительнице

В ходе поверки выяснили, что 41-летний ростовчанин и его 23-летняя сожительница находились в квартире в состоянии опьянения. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения. По последним данным, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.