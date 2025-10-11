7,5 тысяч поклонников собрал Гуф на концерте в Новосибирске — ФОТОРЕПОРТАЖ

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, собрал 7,5 тысяч слушателей в Экспоцентре. Публика встретила артиста бурными овациями, даже после того, как им пришлось ждать шоумена больше 1,5 часов. Начало было заявлено в 19:00, но Долматов вышел на сцену только в 20:45.Слушатели скандировали любимые хиты и поддерживали артиста на протяжении всего вечера. Сам Гуф отдал всю энергию сцене, подарив фанатам незабываемые эмоции и заряд позитива. В самом начале выступления Гуф заявил, что тур действительно прощальный, он устал от концертной деятельности. Однако, в ходе выступления намекнул, что может приедет снова, но не один… А с Бастой. «МК в Новосибирске» публикует яркие кадры с выступления шоумена.