В Самарском аграрном университете стартовал новый поток «Школы фермера»

Третий этап областной образовательной программы «Школа фермера» стартовал на базе Самарского государственного аграрного университета. Проект, проводимый в процессе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», нацелен на подготовку новых кадров для агробизнеса, сообщили в администрации Кинельского муниципального района Самарской области.
В этом году 30 человек начали обучение по направлениям животноводства, растениеводства и овощеводства. Часть мест была выделена вне конкурса для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Всего на участие в программе поступило 59 заявок, отбор проводился совместно с Россельхозбанком.
«В “Школу фермеров” пришли люди, которые мечтают о своем деле в сельской местности, хотят учиться и развиваться. У каждого — свой проект, который в дальнейшем будет реализовываться», — отметила директор Центра дополнительного профессионального образования Самарского аграрного университета Мария Уткина.
Она уточнила, что теоретическая часть курса пройдет в онлайн-формате, а для практических занятий слушатели будут собираться в университете и выезжать в хозяйства области. По окончании трехмесячного обучения выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке, которые дают право на ведение нового вида деятельности и дополнительные баллы при участии в грантовых программах.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.