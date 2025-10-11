В Кировском районе Калужской области в 2026 году завершат ремонт дороги

Этот участок трассы капитально не ремонтировали около 20 лет. По многочисленным просьбам жителей его решили обновить и включили в мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже сняли старое покрытие и заменили пять водопропускных труб. Сейчас они укладывают нижний слой дорожного полотна. В дальнейшем строители сделают верхний слой покрытия, 19 пересечений и примыканий, нанесут разметку и установят знаки. Также они восстановят четыре заездных кармана с остановочными павильонами, отремонтируют 11 водопропускных труб.