В Кировском районе Калужской области в 2026 году завершат ремонт дороги

Ремонт участка дороги Киров — Верхняя Песочня — Тягаево протяженностью 6,7 км должны завершить до 30 сентября 2026 года в Калужской области. Его улучшают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
Вдоль дороги расположены фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, отделение «Почты России». По отрезку ездит школьный автобус: детей из деревень Верхняя Песочня и Тягаево привозят в школу в Киров. Также три раза в день ездит автобус в Киров.
Этот участок трассы капитально не ремонтировали около 20 лет. По многочисленным просьбам жителей его решили обновить и включили в мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже сняли старое покрытие и заменили пять водопропускных труб. Сейчас они укладывают нижний слой дорожного полотна. В дальнейшем строители сделают верхний слой покрытия, 19 пересечений и примыканий, нанесут разметку и установят знаки. Также они восстановят четыре заездных кармана с остановочными павильонами, отремонтируют 11 водопропускных труб.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.