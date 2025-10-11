Завершилась реконструкция трассы Красноярск — Элита

Реконструкцию трассы Красноярск — Элита завершили в Красноярском городском округе. Работы стартовали в 2021 году и выполнялись по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и пришедшему ему на смену «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.
«Проект был разделен на четыре этапа. Реконструкция стартовала с двух концов трассы, где было больше всего проблем — в районе остановки “Озеро-парк” и на перекрестке дорог Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино, они были сданы в 2022 году. Затем дорожники в 2024 году ввели [в эксплуатацию] участок с пересечением дороги Минино — Бугачево. На днях дорожники завершили последний этап — трехкилометровый прямолинейный участок. Линейная протяженность новой трассы, включая разворотные петли, составляет почти 13 километров, и теперь это, по сути, образцово-показательная трасса, реконструкция которой официально завершена», — рассказал министр транспорта региона Дмитрий Зотин.
В ходе работ дорожники расширили трассу с двух до четырех полос с разворотными петлями и переходно-скоростными полосами, тем самым полностью исключив светофоры и левые повороты. Кроме того, специалисты смонтировали продольный и поперечный водоотвод для сброса дождевых и талых вод с трассы, сделали тротуары для пешеходов и велосипедистов, освещение, установили ограждение на всем протяжении дороги и новые знаки, а также нанесли разметку из термопластика.
Кроме того, вблизи перекрестка с трассой Минино — Бугачево подрядчик сделал надземный пешеходный переход, а на четвертом километре дороги установил автоматический пункт весогабаритного контроля.
«Автомобильная дорога Красноярск — Элита — одна из самых популярных загородных трасс Красноярской агломерации. Дорога обеспечивает транспортную связь между краевым центром и населенными пунктами Емельяновского муниципального округа, а также многочисленными садоводческими товариществами и железнодорожными станциями Минино и Кача. Интенсивность движения здесь около 8 тысяч авто в сутки», — отметил руководитель регионального управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.