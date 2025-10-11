Завершилась реконструкция трассы Красноярск — Элита

«Проект был разделен на четыре этапа. Реконструкция стартовала с двух концов трассы, где было больше всего проблем — в районе остановки “Озеро-парк” и на перекрестке дорог Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино, они были сданы в 2022 году. Затем дорожники в 2024 году ввели [в эксплуатацию] участок с пересечением дороги Минино — Бугачево. На днях дорожники завершили последний этап — трехкилометровый прямолинейный участок. Линейная протяженность новой трассы, включая разворотные петли, составляет почти 13 километров, и теперь это, по сути, образцово-показательная трасса, реконструкция которой официально завершена», — рассказал министр транспорта региона Дмитрий Зотин.