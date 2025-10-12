Ричмонд
Эксперт объяснил, могла ли корги Усольцевых привлечь диких зверей

КРАСНОЯРСК, 11 октября, ФедералПресс. В обсуждении исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге особое внимание уделяется роли их собаки — корги по кличке Ариша. Кинолог Виталий Орлов, руководитель центра «Школа Орлова», объяснил, могло ли животное стать приманкой для хищников.

«Наличие человека — сдерживающий фактор. В теплый сезон, когда есть корм, дикие животные предпочтут избегать контакта», — сказал кинолог.

По его словам, корги не представляет «гастрономической ценности» для медведей или волков в текущих условиях.

Эксперт отметил, что снегопады в Красноярском крае значительно осложняют работу поисковых собак.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются уже 12 дней. В операции задействовано около 400 человек, но пока не обнаружено ни одной существенной зацепки, которая помогла бы установить местонахождение пропавших.