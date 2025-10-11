«Белэнерго»: с начала года электропотребление для нужд отопления выросло более чем на треть

Это свидетельствует о значительном росте потребления электроэнергии. По словам заместителя главного инженера, в 2023 году оно составило 645,1 млн кВт.ч, в 2024 году — 865,4 млн кВт.ч, а за период с января по август 2025 года потребление достигло 770,1 млн кВт.ч, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 года.