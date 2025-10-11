«Белэнерго»: с начала года электропотребление для нужд отопления выросло более чем на треть

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года электропотребление для нужд отопления выросло более чем на треть. Об этом рассказал заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Александр Михнюк в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
Спрос на электроэнергию для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи постоянно растет, отметил Александр Михнюк. «За первое полугодие 2025 года энергоснабжающие организации подключили 9172 жилых дома граждан. Всего с 2019 по 2025 год было подключено около 86 тыс. жилых домов для использования электричества в целях отопления», — подчеркнул он.
Это свидетельствует о значительном росте потребления электроэнергии. По словам заместителя главного инженера, в 2023 году оно составило 645,1 млн кВт.ч, в 2024 году — 865,4 млн кВт.ч, а за период с января по август 2025 года потребление достигло 770,1 млн кВт.ч, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
«Люди больше отапливают свои дома и используют электроэнергию для горячего водоснабжения. Ограничений при этом нет, а стимулирующие тарифы позволяют комфортно использовать электроэнергию для решения бытовых нужд», — отметил Александр Михнюк. -0-
