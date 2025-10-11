Чемпионка мира батутистка Лебедева сменила спортивное гражданство на белорусское

Чемпионка мира по батуту Яна Лебедева сменила спортивное гражданство с российского на белорусское. Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) утвердил это решение и сообщил об этом на сайте организации.
Теперь 23-летняя прыгунья будет представлять сборную Беларуси на этапах Кубка мира и Олимпийских играх.
И же 3 октября Минспорта и туризма сообщало, что Яна Лебедева победила в индивидуальных прыжках на батуте на третьих Играх стран СНГ. Белорусская спортсменка набрала 57,71 балла и завоевала золото. Вообще, дебютировав в составе белорусской команды на Играх СНГ в Азербайджане, Лебедева завоевала три золотые медали.
Для национальной сборной Беларуси переход Яны Лебедевой, несомненно, значимое усилие. В паре с серебряным призером Олимпиады-2024 Виолеттой Бордиловской она может составить один из самых сильных дуэтов в мировом батутизме.
