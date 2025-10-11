Чемпионка мира батутистка Лебедева сменила спортивное гражданство на белорусское

И же 3 октября Минспорта и туризма сообщало, что Яна Лебедева победила в индивидуальных прыжках на батуте на третьих Играх стран СНГ. Белорусская спортсменка набрала 57,71 балла и завоевала золото. Вообще, дебютировав в составе белорусской команды на Играх СНГ в Азербайджане, Лебедева завоевала три золотые медали.