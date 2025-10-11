В медцентре Одинцова открыли кабинет репродуктивного здоровья

Кабинет репродуктивного здоровья открыли в консультативно-диагностическом центре (КДЦ) «Ромашково» в Одинцове в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«В центре применяется комплексный подход к репродуктивному здоровью: обследоваться можно как будущей матери, так и отцу. При выявлении какой‑либо патологии пациент сможет сразу обратиться к другим специалистам центра», — рассказала акушер-гинеколог Юлия Маневская.
В кабинете репродуктивного здоровья можно получить всестороннюю помощь и консультации. Новое оборудование и собственные лаборатории позволяют проводить обследования и лечение пациентов на более детальном уровне, что дает возможность точнее ставить диагнозы и эффективнее планировать курс терапии. Отметим, записаться на прием может любой желающий по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.